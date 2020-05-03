2 мая народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Леонов принес цветы на Куликовое поле, где шесть лет назад произошло массовое убийство сторонников Антимайдана в Доме профсоюзов.

После этого сторонники Майдана начали обвинять Леонова в "зраде".

Отвечая на эти обвинения, нардеп, видимо, решил оправдаться, назвав события 2 мая "трагической победой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"2 мая это трагедия для нашего города. Мы возложили цветы, почтив память всех погибших, повторюсь всех. И да, мы понимаем, что 2 мая это трагическая победа Украинской Одессы. Трагическая, но победа. И с одной, и с другой стороны, было много случайных и пострадавших людей", - написал нардеп.

Отметим, что подобная трактовка событий 2 мая ("трагическая победа Украинской Одессы") стала транслироваться и другими депутатами от "Слуги народа". Например, Николаем Тищенко. То есть, судя по всему, этот тезис был утвержден для распространения партийцами.

Ранее "Страна" писала, о том, как идет расследование трагедии в Одессе при Зеленском.

Также мы разбирались, что означает заявление МИД Украины по поводу трагедии.