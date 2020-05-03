Появилось видео, как в Киеве патрульные на катере спасали прыгнувшего с Пешеходного моста
В Киеве с Пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, прыгнул человек. Причины его поступка устанавливаются. Он выжил, человеком занимаются врачи.
Об этом пишет "Киев оперативный" на Facebook.
В сообщении говорится, что при падении человек получил травму.
"К счастью, довольно быстро отреагировали правоохранители, на полицейской лодке вытащили бедолагу из воды и увезли на берег, где его уже ожидали врачи", - сообщается в группе.
Причины такого поступка мужчины устанавливаются.
Ранее "Страна" писала, что с пешеходного моста над Днепром упал и насмерть разбился молодой парень.
Также мы рассказывали, что в Виннице беременная пыталась спрыгнуть с моста, но ее силой удержали патрульные и не дали совершить самоубийство.
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