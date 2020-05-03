Коронавирус поражает разные органы больного, а не только дыхательные пути.

Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико, передает "Парламентская газета".

По его словам, у коронавируса есть разные клинические проявления, так как заражения происходит несколькими разными способами.

У почти 90% госпитализированных с обострениями COVID-19 действительно обнаружена пневмония, но у более, чем половины также наблюдается - ДВС-синдром, а у примерно 20% нашли повреждения сердечной мышцы. Еще 15% зараженных оказались больны повреждениями почек.

"Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека", - добавил Брико.

ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание, коагулопатия потребления, тромбогеморрагический синдром) - патологический неспецифический процесс, характеризующийся образованием диссеминированных тромбов (фибринных, эритроцитарных и гиалиновых) в сосудах микроциркуляторного русла в сочетании с несвёртываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям. Может протекать бессимптомно или в виде остро развившейся коагулопатии.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России при наилучших раскладах может начать снижение в июне.

Как сообщала "Страна", международная компания Boston Consulting Group, специализирующаяся на управленческом консалтинге, спрогнозировала возможное развитие событий с пандемией коронавируса в разных странах мира. По данным компании, пик заболеваемости практически везде будет в мае, а выход из режима ограничений начнется не раньше июня.