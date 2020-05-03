Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) нашли ответ на вопрос о том, как коронавирус нового типа из Китая влияет на человека. Ученые нашли взаимосвязь между белками вируса и белками хозяина.

Об этом говорит статья, опубликованная в журнале Nature.

Молекулярные биологи выделили 26 из 29 белков SARS-CoV-2 и клонировали их. Для определения межбелковых взаимодействий они воспользовались методом аффинной очистки в тандеме с масс-спектрометрией, в ходе которого происходит очистка белков из смеси и устанавливается их состав. Было идентифицировано 332 сочетания вирусный белок-белок человека.

Всего ученые выявили 66 белков человека, которые являются мишенями как для вируса, так и для 69 лекарственных препаратов.

28 потенциально лекарственных соединений уже одобрены FDA (Food and Drug Administration), 12 проходят фазу клинических испытаний и еще 28 - доклинические испытания.

Исследователи провели скрининг соединений, чтобы выявить препараты с противовирусной активностью. Их оказалось две разновидности: одни подавляют трансляцию РНК, другие регулируют активность двух клеточных рецепторов - сигма-1 и сигма-2.

Специфических противокоронавирусных препаратов с доказанной клинической эффективностью пока не существует, но лекарственный препарат под названием ремдесивир в настоящее время проходит клинические испытания.

Ранее "Страна" писала, что ученые США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса.

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