В России готовятся к худшему - в Минздраве ожидают новую волну заражений коронавирусом и продление некоторые карантинных ограничений вплоть до создания вакцины.

Об этом заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает "РИА Новости".

"После пика заболеваемости сразу же отменять картин нельзя. Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет, когда мы говорим просто: добрались до пика до какого-то, вышли на плато - то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения. Нет", - заявил он.

По словам Мурашко, некоторые ограничения могут оставить вплоть до того момента, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса. Какие именно ограничения останутся он не уточнил.

Также он не исключил еще один пик и даже новую волну, если коллективный иммунитет не сформируется.

Глава Минздрава РФ также добавил, что нужно создать систему, которая спасет страну от новой эпидемии.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России при наилучших раскладах может начать снижение в июне.

Как сообщала "Страна", по прогнозам Минздрава, на данный момент сценарий развития эпидемии в Украине дает основания полагать, что коронавирусом заболеют не более 2% граждан. Учитывая информацию Госстата, ведомство ожидает инфицирование коронавирусом 800 тысяч человек.