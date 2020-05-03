Винницу уже накрыло, гроза и дождь угрожают Киеву. Синоптик обещает столице бурю
В Винницкой области началась гроза с градом. После теплой погоды с утра, во многих областях страны начались бури.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Красивые утренние белые облака, кумулюс хорошей погоды, постепенно развиваются в грозовые, но и кое-где в град. В Винницкой области серьезно льет и гремит сейчас. В Киев также подбирается майский дождь!", - написала она.
Напомним, до конца дня в Киеве ветер поднимется до 15-20 м/с, осадки ожидаются в виде дождя и града. В Укргидрометцентре обозначили уровень опасности грядущей бури как желтый.
Как сообщала "Страна", на протяжении недели украинцев ожидают дожди и опасные порывы ветра, потому лучше подготовиться к непогоде и не спешить прятать теплую одежду.