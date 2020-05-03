Стали известны симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые дни. В начальной стадии человек чувствует усталость, тяжесть и повышенную утомляемость.

Об этом сообщил Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории в интервью российскому телеканалу "Звезда".

Врач сказал, что стоит внимательно относиться к своему самочувствию, особенно, если человек наблюдает у себя состояние, близкое к абстинентному синдрому (похмелью), но при этом не употреблял каких-либо спиртных напитков накануне. Специалист отметил, что это может быть первым симптомом проявления коронавируса.

"Ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается".

Врач объяснил, что затем инфекция опускается до глотки и гортани, вызывая першение в горле, а потом до трахеи, что приводит к ощущениям спазма и удушья. Специалист отметил, что если человек испытывает нехватку воздуха, асфиксию, то инфекция уже опустилась в бронхи, и ситуация требует незамедлительной медицинской помощи.

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