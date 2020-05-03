Полицейские из Одесской области начали уголовное производство по факту использования советской символики. Дело завели на жителя области, который повесил советский флаг на крышу дома.

Об этом сообщает прес-служба полиции и области.

"Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой", - сообщают полицейские.

Мужчина объяснил, что таким образом хотел отметить Международный день труда.

Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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