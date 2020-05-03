В Одесской области завели уголовное дело на селянина, который на первомай вывесил советский флаг
Полицейские из Одесской области начали уголовное производство по факту использования советской символики. Дело завели на жителя области, который повесил советский флаг на крышу дома.
Об этом сообщает прес-служба полиции и области.
"Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой", - сообщают полицейские.
Мужчина объяснил, что таким образом хотел отметить Международный день труда.
Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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