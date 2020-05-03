Боксер и депутат государственной думы России Николай Валуев рассказал, что перестал общаться с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом он рассказал в интервью You-Tube-каналу "Ушатайка".

"В общем, скажу, что мне очень не понравилось то, что происходило в Украине. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения", - заявил он.

По словам Валуева, с 2014 года он с Виталием Кличко находится "в периодических отношениях". Однако он отметил, что, наверное, смог бы поговорить с ним о политике.

О Виталии Кличко - смотреть с 12:00. Видео: You-Tube / "Ушатайка"

Напомним, бывший боксер-тяжеловес, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оказался в списках базы украинского центра "Миротворец". Как отмечается на сайте, Валуев обвиняется в участии в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма, а также в открытом оправдании российской агрессии.

Как сообщала "Страна", украинский боксер Владимир Кличко 3 августа 2017 года заявил, что уходит из бокса.