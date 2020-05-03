В сети строительных гипермаркетов "Эпицентр", которые, в отличие от других непродовольственных магазинов, продолжали торговать стройматериалами и в карантин, с сегодняшнего дня, 3 марта, запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости.

Парковка перед большим магазином пустует

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"С утра сказали вернуться к первоначальному порядку. Продаются только товары первой необходимости", - сообщила "Стране" кассир магазина "Эпицентр" в Броварах.

Теперь там можно купить продукты питания, медицинские противоэпидемические товары, корм для животных, горючее. А отделы магазина с другими товарами завешены запрещающей лентой, туда нельзя ходить покупателям. Товары не первой необходимости можно заказать с доставкой.

Подобная ситуация и в нескольких других гипермаркетах "Эпицентра" в Киеве, где побывал журналист "Страны". В тоже время, из других регионов поступают сведения, что там торговля идет в прежнем режиме.

Отметим, что официально порядок "только товары первой необходимости" действовал и ранее, однако в реальности его не соблюдали и продавали стройматериалы прямо через кассу.

Это вызывало возмущение других предпринимателей, которые были вынуждены закрыться на карантин, и, видимо, руководство "Эпицентра" решило не накалять обстановку и закрыть продажи всех товаров кроме первой необходимости.

Тем более, что ранее уже говорилось, что правительство может снять часть ограничений уже с 12 мая.

А значит ограничения в магазинаъ "Эпицентра" продлится не более 10 дней.