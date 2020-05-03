Заболеваемость коронавирусом в России при наилучших раскладах может начать снижение в июне.

Об этом главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик Российской академии наук Николай Брико рассказал в интервью "Парламентской газете".

По его словам, сейчас темпы распространения коронавируса продолжают падать. Так, за последний месяц заболеваемость упала с 27% до 6,9%. Брико полагает, что в РФ может начаться "стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне".

Однако представители Минздрава отметил, что гражданам страны не стоит ждать быстрого конца карантина "фаза обратного развития, как правило, длится дольше фазы роста числа заболевших".

Напомним, коронавирус может возвращаться с каждым сезоном подобно ОРВИ, но в меньших масштабах, чем сейчас

Как сообщала "Страна", международная компания Boston Consulting Group, специализирующаяся на управленческом консалтинге, спрогнозировала возможное развитие событий с пандемией коронавируса в разных странах мира. По данным компании, пик заболеваемости практически везде будет в мае, а выход из режима ограничений начнется не раньше июня.