Полузащитник Футбольного клуба "Карпаты" Алексей Хахлев публично извинился. Он опубликовал фотографию с портретом Ленина и на него посыпались упреки за это. Футболист заявил, что это была "грубая ошибка".

Ранее игрок разместил в Instagram совместное фото со своей бабушкой, поздравив ее с днем рождения. При этом в руках Хахлев держал красный флаг с изображением Владимира Ленина. "С днем рождения, главный командир", - подписал фото Хахлев.

После этого "Карпаты" вынесли предупреждение Хахлеву за фотографию с коммунистическим лидером.

Фото: Instagram/Алексей Хахлев

После того, как скандал начал набирать оборотов, Хахлев публично извинился на своей странице в Instagram.

"Я вырос в украинской семье, с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы, которые несет наше государство. Имея честь защищать цвета нашей страны, во время гимна - всегда переживал незабываемые эмоции. Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство и никогда не давал ее унизить в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за свою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, вне зависимости от статуса, профессии и религии. Для меня Крым - это Украина. Война на востоке Украины является агрессией со стороны Российской Федерации. Слава Украине", - написал Алексей в Instagram.

Фото: Instagram/Алексей Хахлев

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