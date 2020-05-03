Коронавирус может возвращаться с каждым сезоном подобно ОРВИ, но в меньших масштабах, чем сейчас.

Об этом сообщил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико в интервью "Парламентской газете".

"SARS-CoV-2 будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года", - заявил он, отметив, что эпидемия уже "вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения".

По его словам, довольно трудно прогнозировать дальнейшее распространение коронавируса, исходя из "природно-климатических, социально-экономических и демографических" факторов. Однако человечество якобы должно извлечь урок из подобной пандемии.

Напомним, международная компания Boston Consulting Group, специализирующаяся на управленческом консалтинге, спрогнозировала возможное развитие событий с пандемией коронавируса в разных странах мира. По данным компании, пик заболеваемости практически везде будет в мае, а выход из режима ограничений начнется не раньше июня.

Как сообщала "Страна", сингапурские ученые прогнозируют, что пандемия инфекции Covid-19 в Украине может закончиться до 8 июня.