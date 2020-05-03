В Москве угнали внедорожник из монастыря. Стоимость автомобиля превышала два миллиона рублей. В угоне подозревают охранника из частной охранной фирмы.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка Министерства внутренних дел.

Заявление в полицию подала помощница настоятельницы Богородице-Рождественского женского монастыря. Внедорожник Nissan Pathfinder угнали 2 мая. Помощница настоятельницы оценила ущерб в 2 млн 400 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудника частного охранного предприятия ищет полиция.

Ранее "Страна" писала, что в Ровно полиция задержала подростка, который второй раз за неделю угнал маршрутку.

Также мы рассказывали, что в Киеве иностранцы избили и обокрали водителя такси, после чего скрылись на его же автомобиле. Полиция задержала преступников и теперь они могут сесть на 8 лет.