Единственный российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский", который вышел из порта на Дальнем Востоке еще в начале февраля, но потом несколько раз менял направление движения, прибыл в Балтийское море.

Корабль встал на якорь в Гданьской бухте. Это на 30 км северо-западнее города Балтийск, который находится в Калининградской области, которая принадлежит России.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.

Сопровождавшее "Академика Черского" через Северное и Балтийское моря военное судно – спасательный буксир СБ-123 – продолжило путь в Балтийск.

По данным агентства, в порт Балтийска "Академик Черский" заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

Это судно может быть использовано для достройки газопровода Северный поток-2 в Балтийском море. Минувшей зимой оно было остановлено на стадии готовности 94% из-за отказа европейских подрядчиков продолжать работы в связи со санкциями США.

Ранее "Страна" писала, что российские суда столкнулись с проблемой при достройке газопровода "Северный поток-2".

Также мы рассказывали, что Германия не собирается освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕвросоюзаГермания не собирается освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы Евросоюза.