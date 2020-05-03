В странах Центральной Азии за последние сутки зафиксировали 219 случаев заражения коронавирусом. Общая численность больных COVID-19 в Казахстане, Киргизстане, Таджикистане и Узбекистане достигла 6 875 человек.

Об этом сообщили в пресс-службах Минздрава Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана.

Так, в Казахстане известно о 116 новых случаях заражения, всего таких насчитывается 3 877. 995 больных казахов уже выписаны из больниц (за последние сутки +73), общее число жертв достигло 26 пациентов.

В Киргизстане в течении последних суток зафиксировали 26 новых больных, всего - 795. Об этом в ходе брифинга сообщила глава управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова. За тот же период 37 человек прошли отрицательный повторный тест на коронавирус, всего - 564 выписанных. Еще два человека умерли, всего летальных случаев в стране 10.

В Узбекистане за последние сутки нашли 33 новых больных коронавирусом, в целом их 2 127 человек. Успешно излечились от болезни 1 271 граждан, из них 59 человек - за последние сутки.

В Таджикистане сообщается о 76 новых зараженных - на 44 больше, чем днем ранее. Власти уточняют, что два пациента скончались и советуют тщательно мыть руки. Вспышки выявлены в выявлены в Душанбе, Согдийской области и в Районах республиканского подчинения. Нет информации о вылечившихся больных, однако на период карантина въезд в страну запрещен.

Как известно, в Казахстане, Киргизстане и Узбекистане приняты чрезвычайные меры для предотвращения новых заражений.

Напомним, Узбекистан прекратил авиа- и автодорожное сообщение с внешним миром. Через три дня прекратятся и железнодорожные пассажирские перевозки. Такие меры приняты в рамках борьбы властей с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщала "Страна", в Центральной Азии инфекция COVID-19 только начинает набирать обороты. Так, в Казахстане сообщили о первой смерти вследствие осложнений от коронавируса.