В Испании, где семьям разрешили гулять после полутора месяцев жесткого карантина, зарегистрировано наименьшее за полтора месяца количество летальных исходов от коронавируса. За последние сутки от осложнений болезни умерли 164 человека. Это на 112 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании.

В то же время, в министерстве отметили, что эту цифру надо будет подтвердить во вторник, поскольку из-за выходных, данные из некоторых регионов Испании могут поступать с запозданием. Несмотря на это, директор Центра координации служб скорой помощи Фернандо Симон указал на положительную динамику, однако отметил необходимость получения данных за более длительный период.

В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции.

В Испании с момента начала эпидемии Covid-19 диагностировано почти 217,5 тыс. случаев заражения, более 25,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 119 тыс.

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