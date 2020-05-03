В связи с нагрузкой на систему здравоохранения Украины из-за пандемии коронавируса, Минздрав обновил правила вызова скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Так, в соответствии с новыми правилами вызова бригады "скорой", если возникла необходимость вызвать врачей к больному, у которого подозревается коронавирус, для начала нужно описать симптомы и сообщить, если в последние недели пациент покидал пределы страны или контактировал с такими людьми.

"Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь", - отмечается в сообщении.

В случаях не срочных вопросов или проблем со здоровьем ведомства настоятельно просит обращаться непосредственно к своему семейному врачу, чтобы не создавать неоправданную дополнительную нагрузку на фельдшеров.

Также представители ЦОЗ напомнили о действующих правилах вызова бригады "скорой":

назвать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес проживания больного;

если эти данные неизвестны, нужно назвать причину вызова, примерный возраст и пол пострадавшего;

сообщить имя и номер телефона информатора;

помочь врачам добраться до больного (расчистить дорогу, освободить проход);

при возможности назвать код домофона или входной двери;

дать согласие на обработку персональных данных.

Напомним, в Минздраве Украины объяснили украинцам, в каких случаях "скорая" может выехать по вызову и госпитализировать пациента с подозрением на заражение коронавирусом.

Как сообщала "Страна", скорая помощь будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и подозрением на коронавирус.