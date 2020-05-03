Николай Тищенко - владелец ресторана "Велюр", который, как сообщают журналисты, работал, несмотря на карантин, заявил, что если его ресторан нарушил закон и принимал посетителей, то директор заведения заплатит штраф.

Сам же Тищенко будет готовить обеды для киевских врачей до конца карантина.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду!", - написал нардеп.

Он заявил, что лично проконтролирует это. "Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина", - добавил народный избранник.

Он пообещал предоставить подробности позже, так как занят на кухне. К посту Тищенко прикрепил фото, где он готовит что-то на кухне.

Скриншот: Facebook/Николай Тищенко

Напомним, во время карантина из-за коронавируса и запрета на работу ресторанов журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату Николая Тищенко. На видео попало, как в ресторан поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены.

После публикации скандального видео Николай Тищенко в соцсети признал, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для посетителей и не работает как ресторан. Подробно о скандале можно прочитать здесь.