До конца дня в Киеве ветер поднимется до 15-20 м/с, осадки ожидаются в виде дождя и града.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в Укргидрометцентре обозначили уровень опасности грядущей бури как желтый.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 3 мая в Украине грозы (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС.

Представители ведомства рекомендуют плотно закрыть все окна, освободить балконы и лоджии от предметов, которые может поднять ветер. Если же буря застала Вас на улице, эксперты советуют спрятаться в ближайшем убежище и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Самыми хрупкими деревьями по праву считаются тополи. Водителям рекомендуют припарковать машину в безопасном месте, где на нее ничего не сможет упасть.

"Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - добавили в сообщении.

Напомним, на Киев надвигается гроза и сильный ветер. ГСЧС объявила первый уровень опасности - желтый, при котором лучше переждать непогоду дома.

Как сообщала "Страна", субботний вечер 2 мая в Киеве выдался богатым на осадки. В столице прошел сильный ливень с грозой и даже градом.