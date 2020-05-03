В акватории Восточно-Китайского моря у берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балла. Эпицентр землетрясения - в 154 км западнее города Сацумасендай, который находится на острове Кюсю, в префектуре Кагосима.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение зафиксировали в 15:54 по Киеву. Эпицентр землетрясения имел координаты 31.34 градуса северной широты и 128.76 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Ранее "Страна" писала, что 28 апреля на Закарпатье зафиксировали третье за месяц землетрясение.

Также мы рассказывали, что в конце апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой в 5,0 баллов, а его толчки ощутили в Одессе и Измаиле.