Украинские пенсионеры-чернобыльцы смогут отсуживать себе повышенные пенсии. Большая палата Верховного суда приняла решение в образцовом деле №240/4937/18 по иску жителя Овруцкого района (Житомирская область) к местному управлению Пенсионного фонда о признании противоправными действия последнего.

Пенсионер подал иск против ПФ еще в 2018 году. Тогда ему перестали насчитывать и выплачивать надбавки к пенсии, хотя таковые для неработающих пенсионеров, проживающих на территории радиоактивного загрязнения предусмотрены статьей 39 закона Украины о статусе граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.

Ежемесячная надбавка, согласно законодательству, должна составлять две минимальные зарплаты (за предшествующий выплатам год), то есть, на то время, 6,4 тысячи гривен (минималка в 2017 году была 3,2 тысячи гривен). Сейчас такая надбавка еще больше — 9,4 тысячи гривен в месяц.

Житомирский областной суд передал это дело как образцовое в Кассационный административный суд. Тот решил удовлетворить исковые требования пенсионера лишь частично: признать действия Овруцкого управления ПФ противоправными, и начислить доплаты к пенсии. Но не по закону о статусе чернобыльцов, а по постановлению Кабмина №1210, а это намного меньше.

"В 2015 году, чтобы сэкономить бюджетные деньги, порядок доплат чернобыльцам поменяли. Он уже определялся не законом, а постановлением Кабмина, а там прописали просто смешные суммы — вместо 2-3 минимальных зарплат по 5-13 гривен в месяц", — рассказал "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В частности, в постановлении №1210 прописаны следующие доплаты:

тем, кто проживает в зоне обязательного отселения положено 13,2 гривен в месяц

проживающим в зоне добровольного отселения — 10,5 гривен

в зоне усиленного радиоэкологического контроля — всего 5,2 гривен в месяц.

Несмотря на то, что в 2018 году Конституционный суд признал эти изменения неконституционными (так как они существенно урезали соцгарантии чернобыльцев), они продолжали действовать.

Но Большая палата Верховного суда посчитала, что такая практика является ошибочной.

То есть, с 17 июля 2018 года, когда КС фактически возобновил действие статьи 39 закона о статусе чернобыльцев, граждане имеют право на следующие выплаты:

те, кто работает на территориях радиоактивного загрязнения в зоне безусловного отселения — 3 минимальные зарплаты, в зоне добровольного отселения — 2 минимальные зарплаты, в зоне усиленного радиационного контроля — одна минимальная зарплата.

пенсионерам, которые работают на загрязненных территориях, сумма оплаты повышается на 25%

неработающим пенсионерам доплата в размере двух минимальных зарплат.

ВС постановил обязать Овруцкое управление ПФ начислить доплаты истцу с 17 июня 2018 года (то есть, почти за 2 года).

"Но это дело является образцовым. Следовательно, по нему Пенсионный фонд должен пересчитать надбавки всем неработающим пенсионерам, проживающим на территориях, пострадавших следствие Чернобыльской катастрофы. Это значительная часть Черниговской, Житомирской и Киевской областей. Речь идет о десятках тысяч пенсионеров. Впрочем, учитывая судебную практику прошлых лет, добровольно Пенсионный фонд доплачивать вряд ли станет. Но пенсионеры могут подавать иски, и, учитывая наличие образцового дела, выигрывать их практически в автоматическом режиме. Вместо 5 гривен можно будет получать к пенсии больше 9 тысяч гривен", — пояснил Ростислав Кравец.

Конечно, даже в случае положительного судебного решения получить доплаты будет не так просто, как кажется на первый взгляд. С этим уже столкнулись пенсионеры-силовики, отсуживающие себе немалые надбавки по таким же образцовым делам.

Скажем, пенсионер системы МВД и активист, отстаивающий права пенсионеров на доплаты, Игорь Сухарь рассказывал "Стране", что, в ряде случаев судебные решения есть, а денег — нет. ПФ попросту не производит доначисления, ссылаясь на отсутствие средств.

"Это обычная практика для Пенсионного фонда. При этом уже есть решение ЕСПЧ о том, что отсутствие средств в бюджете не является основанием для отказа в выплатах. Задержки в начислениях могут стать поводом для отдельного обращения в суд, И суды за такое штрафуют", — говорит Кравец.