На протяжении недели украинцев ожидают дожди и опасные порывы ветра, потому лучше подготовиться к непогоде и не спешить прятать теплую одежду.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Воздух так напился влаги за выходные, трудно будет его удерживать в облаках и завтра. То есть, практически повсеместно в Украине 4 мая будут кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра", - написала она.

Самая сухая и стабильная погода ожидается в западных областях. Однако температура останется на уровне 5-11 градусов днем. Помимо этого, Диденко предупредила о сильных порывах ветра, которые могут быть опасны для здоровья или имущества граждан.

Несмотря на дожди, 4 мая в большинстве областей страны градусник не покажет температуру ниже 17-24 градусов днем. Однако уже во вторник, 5 мая, северо-западный ветер может привести к резкому похолоданию.

Что касается столицы, 4 мая ожидается влажная и теплая погода с переменными дождями, грозами, вероятным градом и сильными порывами ветра. 5 и 6 мая синоптик ожидает в Киеве похолодание.

"Обходите старые ветвистые деревья и лучше намотайте сто раз вокруг своего райончика, но припаркуйте машину в безопасное место", - добавила Диденко.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в стране на весь последний месяц весны. Так, в Киеве обещают периодические кратковременные дожди с грозами. В первые майские выходные 2-3 мая потеплеет до +21...+23, потом температура немного опустится и 5-6 мая возможны затяжные дожди. Однако к 9 мая выглянет солнце. В целом дневная температура в мае будет колебаться в пределах +12...+23.

Как сообщила "Страна", украинцев предупредили о предстоящих дождях с грозами. В начале рабочей недели жителей страны ожидает влажная, но не всегда холодная температура.