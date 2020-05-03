За минувшие сутки специалисты лабораторного центра Кировоградской области методом ПЦР-реакции обследовали 246 человек. Три теста на коронавирус оказались положительными.

Об этом сообщил в Facebook глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

Заражение выявили у 54-летней и 32-летней женщин из Кропивницкого, а также у 42-летнего мужчины, который зарегистрирован в Киеве. В момент подтверждения болезни он находился в Кропивницком и сейчас лечится в областной больнице.

Всего на Кировоградщине состоянию на 3 мая зафиксированы 397 больных COVID-19.

Вчера подтвердили 5 новых случаев выздоровления от COVID-19. Среди выздоровевших числятся две медработницы Центра экстренной скорой помощи.

Сейчас на Кировоградщине от коронавируса лечатся 257 человек. При этом 122 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции. 125 больных госпитализированы. 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппарату ИВЛ.

Официальные данные свидетельствуют о том, что в регионе большая часть больных COVID-19 - это женщины (239). Мужчин гораздо меньше - 158 человек.

Среди возрастных групп больше всего случаев заболевания зафиксировано среди людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Для сравнения, в Харьковской области новый вирус за минувшие утки выявили у 35 человек.

Ранее "Страна" приводила данные заболеваемости к 3 мая по всей Украине.