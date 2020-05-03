В доступности украинцев появилась актуальная карта распространения коронавируса по областям на 3 мая. На данный момент известно о почти 12 тысячах случаев.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 435 (146 выздоровели)

Волынская область - 324 (64 выздоровели)

Днепропетровская область - 448 (64 выздоровели)

Донецкая область - 70 (12 выздоровели)

Житомирская область - 423 (23 выздоровели)

Закарпатская область - 508 (53 выздоровели)

Запорожская область - 275 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 965 (86 выздоровели)

Киев - 1511 (80 выздоровели)

Киевская область - 784 (82 выздоровели)

Кировоградская область - 397 (121 выздоровел)

Львовская область - 473 (95 выздоровели)

Луганская область - 37 (7 выздоровели)

Николаевская область - 149 (6 выздоровели)

Одесская область - 409 (17 выздоровели)

Полтавская область - 222 (23 выздоровели)

Ровенская область - 726 (78 выздоровели)

Сумская область - 110 (62 выздоровели)

Тернопольская область - 868 (127 выздоровели)

Харьковская область - 348 (36 выздоровели)

Херсонская область - 136 (52 выздоровели)

Хмельницкая область - 115 (27 выздоровели)

Черкасская область - 308 (63 выздоровели)

Черновицкая область - 1818 (138 выздоровели)

Черниговская область - 54 (6 выздоровели).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировано 11 913 заражений, из них 1 547 излечились и 288 умерло. За последние сутки стало известно о 502 заболевших. 8 348 пациентов все еще нуждаются в стационарном лечении, 159 находятся на обеспечении аппаратом искусственной вентиляции легких.

Напомним, глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Украине и мире продолжают бороться с коронавирусом. Вчера прирост заболевших в нашей стране составил 550 человек - при рекорде 570. Чем это объясняется - действительным ростом больных или увеличением числа тестов - пока непонятно