Министерство охраны здоровья Украины выпустило ролик в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.

Видео опубликовано в Facebook ведомства.

На нем показано, как обычные люди проводят время дома в полной защитной экипировке врачей и как им при этом тяжело. Нетрудно догадаться, что зрителям таким образом предлагают поставить себя на место медиков и представить, как нелегко в таком облачении работать целые смены.

Видео: Facebook/ moz.ukr

"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, должны отказаться от развлечений на период карантина. Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются. Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, по чему так соскучились", - сказано в подписи к ролику.

Ранее "Страна " сообщала, что Минздрав обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки.

Мы также писали, что каждый пятый зараженный коронавирусом в Украине оказался медиком.