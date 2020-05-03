Минздрав опубликовал видео, в каких сложных условиях приходится работать украинским медикам
Министерство охраны здоровья Украины выпустило ролик в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.
Видео опубликовано в Facebook ведомства.
На нем показано, как обычные люди проводят время дома в полной защитной экипировке врачей и как им при этом тяжело. Нетрудно догадаться, что зрителям таким образом предлагают поставить себя на место медиков и представить, как нелегко в таком облачении работать целые смены.
Видео: Facebook/ moz.ukr
"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, должны отказаться от развлечений на период карантина. Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются. Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, по чему так соскучились", - сказано в подписи к ролику.
Ранее "Страна " сообщала, что Минздрав обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки.
Мы также писали, что каждый пятый зараженный коронавирусом в Украине оказался медиком.