Вчера президент Украины впервые выразил соболезования семьям жертв одесской трагедии 2 мая - когда в горевшем доме профсоюзов погибли 42 человека.

Это произошло уже во второй половине дня, когда одесситы массово принесли цветы на Куликово поле. А в соцсетях зазвучали упреки Зеленскому, что он решил снова отмолчаться на тему массового убийства людей.

На удивление, заявление Зе было выдержано в нейтральном тоне, без политических выпадов. И со словами о необходимости расследовать гибель людей.

Правда, к вечеру стало понятно, что роль "плохого полицейского" досталась украинскому МИДу. Он выпустил заявление, где в лучших традициях эпохи Порошенко обрушился на сгоревших в Одессе антимайдановцев и, конечно же, на Россию.

Возможно, к слову, это заявления также появилось как реакция на возмущение уже майдановцев, которые после обращения Зеленского стали возмущаться - почему это президент соболезнует семьям погибших "сепаров".

Вот МИД и "сбалансировал" ситуацию.

"Страна" анализировала, какая из двух позиций больше отражает госполитику относительно событий 2 мая 2014 год.

Заявление МИД

Приведем полный текст обращения министерства иностранных дел.

"В печальный день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти.

События 2 мая 2014 в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины.

В Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе - провозглашение фейковых "народных республик", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивания местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур.

2 мая должно было стать решающим днем ​​в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасения заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины.

Украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц.

По результатам расследований уголовных производств по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры.

Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия.

Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции.

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре - декабре 2019 года Россия будет настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств".

Что не так с позицией МИД

Интересно, что во всем обращении ведомства Дмитрия Кулебы нет ни слова соболезнований семьям погибших людей - хотя практически все они были гражданами Украины.

Более того, этот факт даже не упомянут. Видимо, потому, что тогда было бы сложнее обвинять Кремль, который, судя из текста МИД, виноват в трагедии. Хотя никаких доказательств, что сгоревшими в Доме профсоюзов одесситами дирижировала Москва, за шесть лет не появилось.

Поэтому, вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, антимайдановцев, которые поголовно были гражданами Украины, называют "экстремисткими силами".

Также непонятно, каким образом Москва и ее пропаганда мешают провести расследование хотя бы в отношении тех, кто на видео стрелял в антимайдановцев, пытавшихся спастись, или избивал их палками. А также в отношении Парубия, который приехал в Одессу и общался с радикалами накануне трагических событий.

Само появление заявления МИДа может говорить о двух вещах.

Во-первых, позиция ведомства звучит как ответ недавним претензиям ООН. Организация 1 мая упрекнула не Россию, а именно Украину в провале расследования. У Кулебы же выпустили ответ, что виновата наоборот Москва.

Во-вторых, у МИДа, видимо, стояла задача сбить эффект "зрады" от нейтрального заявления Зеленского. Причем скорее всего согласовано это было с президентом.

"Так как в нашей стране внешнюю политику определяет президент, то вряд ли заявление МИД могло появиться без согласования с Зеленским и его Офисом. То есть, это официальная позиция государства и власти. Просто президент, видимо из пиар-соображений, решил озвучить нейтральный вариант, а конкретные акценты уже расставило министерство", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Реакция соцсетей

Юрист Андрей Портнов считает, что МИД по сути оправдал массовую казнь в Одессе.

"Вчера ближе к ночи, через четыре часа после президентского заявления о трагедии в Одесском Доме профсоюзов, подчиняющийся Президенту МИД сделал полностью противоположное сообщение, оправдывающее и поощряющее эту массовую казнь.

МИД исходит из того, что эта казнь являлась ответом на попытку дестабилизации и дезинтеграции Украины, сославшись на ряд сфальсифицированных уголовных дел и пропагандистские штампы Порошенко и Парубия.

Украинский Уголовный кодекс не содержит такого вида наказания, как умышленное убийство путём сожжения по решению секретаря СНБО Парубия и если погибшие совершали противоправные действия, то должны были отвечать только в рамках закона, не предусматривающего массовую смертную казнь без приговора.

Но это уже трагическая лирика. Мой сигнал в другом — или Президент в течении одного дня радикально поменял своё мнение и опять попытался удовлетворить две стороны или подчиняющееся ему министерство полностью вышло из под его контроля и посчитало возможным его игнорировать и опровергнуть.

В любом случае это значит, что там наверху больше никого нет, а государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления".

"Этому комментарию нашего МИДа аплодируют Порошенко с Парубием и Вятровичем. До такой наглости даже они не доходили. Ау, Зеленский! Вам нравится Кулеба? С таким МИДом о каком мире на Донбассе может идти речь?", - интересуется политолог Михаил Погребинский.

Бывший политзаключенный Дмитрий Василец считает, что правда скоро выйден наружу.

После заявления Зеленского о том, что 2 мая в Одессе это трагедия и "давайте жить дружно", наше министерство иностранных дел под вечер опубликовало свое заявление.

В нем по "заветам Порошенко" нам рассказали что массовое убийство организовала Россия, что антимайдановцы сами себя подожгли, и что всех причастных к убийствам словили и судят.

Подобный бред невозможно слушать без презрения к чиновникам, которые эту ложь в очередной раз пытаются скормить нам с вами, поэтому решил напомнить чертям, что ваша ложь не пролезет.

Понятное дело при Зеленском и "крыше" с Запада вас не тронут, но времена как показала практика быстро меняются".

Нардеп Николай Скорик сомневается, что теперь призывы Зеленского к объективному расследованию дезавуированы.

"Господин Президент! Вслед за вашим обещанием расследовать всесторонне и беспристрастно массовое убийство людей 2014 года, как подобные заявления МИДа, отвечающие официальной позиции государства, могут вообще звучать? И какой вес тогда имеют ваши слова непредвзятости расследования, если в данной официальной позиции звучит откровенно радикальная риторика предыдущего режима, который стал инициатором раскола страны и последующих массовых жертв!

Посмотрите в глаза людям, которые вчера пришли на Куликово поле и которые со слезами на глазах просили справедливости в данном деле!

Подобным заявлением МИДа вы лишаете их последней надежды на справедливость и то, что виновные будут наказаны. К слову, эти люди, родственники погибших, до сих пор не получили даже права приходить к памятному знаку, его просто не разрешили устанавливать! Это же не по-человечески, такой памятник сожженным заживо в Доме профсоюзов должен быть установлен!

Пока же эти цветы, растоптанные ногами националистов, приходящих следом, в полной мере характеризуют отношение к трагедии, что лишний раз подтвердило заявление МИДа.

Вчера вы обещали украинцам справедливость в расследовании, но позиция МИДа полностью перечеркивает надежду на это, виртуозно снимая ответственность с тех, чьи имена известны в качестве фигурантов дела 2 мая и кто имеет прямое отношение к националистическому режиму прошлых лет!

Подобной манипуляции и малодушия Украина не простит, виновные в гибели людей не в Москве, они в Украине, и вы должны это признать и назвать их имена.

Нардеп Ренат Кузьмин кратко резюмирует общий смысл заявления МИД - "людей в Одесском Доме профсоюзов убил Путин".

"Ну вот и все. Маски, как говорится, сорваны. Вчера в 19.30 украинский МИД разместил заявление с официальной позицией Украины по трагедии в Одессе.

Учитывая, что по Конституции Украины внешнеполитический курс страны определяет президент, то МИД вчера разместил официальную позицию президента Зеленского. Итак:

1. Россия — организатор массовых убийств 2 мая 2014 года в Одессе.

2. Российские спецслужбы организовали убийства украинцев в Одессе с единственной целью — помешать евпропейской интеграции Украины.

3. Соболезнования, которые выразил Украине Президент России Путин, это проявление цинизма и лицемерия российской власти.

4. Весь цивилизованный мир должен осудить Россию за массовые убийства в Одесском Доме профсоюзов.

5. Украинские правоохранительные органы в ближайшее время обязательно привлекут пророссийских активистов и их кремлевских кураторов к уголовной ответственности.

А вы, наивные, хотели справедливости и объективного расследования? Шесть лет расследования вам мало? Что-то еще не понятно? Зеленскому не нужно никакого расследования: он уже назначил виновных, а, значит, "следствие" исполнит очередной политический заказ власти. Ну, ладно, сделал бы такое заявление генпрокурор времен Порошенко, ну, следователь, на худой конец... Но МИД Украины — это уже слишком! На этом все, друзья. "Слуги народа" окончательно потеряли остатки легитимности и не имеют больше морального права называться властью".