По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Харьковской области лабораторно подтверждены 350 случаев инфицирования коронавирусом. Прирост больных за последние сутки составил 35 человек.

Об этом написал в Facebook глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

По данным Кучера, заражены в минувшие сутки оказались жители Харькова, Харьковского, Змиевского, Чугуевского районов и Люботина.

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133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы (трое - в реанимацию, где они находятся на кислородной поддержке). 172 зараженных сидят на самоизоляции. Среди лиц на кислородной поддержке две медсестры. Медик из Стрелечья, который был на кислородной поддержке в последние дни, переведен из реанимации.

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В регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы 106 человек.

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Сегодня два человека умерли. Это харьковчане 61 года и 70 лет.

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За весь период эпидемии в области зафиксировано 640 подозрений на COVID-19 (+51 за последние сутки), из них:

350 случаев подтверждены;

144 опровергнуты;

37 лиц выздоровели;

8 человек умерли.

Кучер привел инфорграфику заболеваемости в области по возрастным группам.

Среди заболевших больше женщин (194 человека). Более половины случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (195 человек). В районах области самая высокая заболеваемость отмечена в Харьковском (43 случая), Змиевском (35 случаев) и Валковском (31 случай) районах.

Больше всего случаев COVID-19 подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (138 человек). Меньше всего - в возрастных группах старше 80 лет (11 человек) и до 20 лет (22 человека).

Ранее "Страна" приводила данные о заболеваемости к 3 мая в Киеве.

Мы также писали, что на утро воскресенья в Украине зафиксированы уже 11 913 случаев заражения коронавирусом.