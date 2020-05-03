В Латвии ввели ограничения на использование воздушного пространства гражданскими лайнерами. Это произошло из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.

Об ограничительных мерах сообщает латвийское Агентство гражданской авиации.

Беспилотник вышел из-под контроля в субботу: во время полета по техническим причинам у него отключилась система управления. В тот момент дрон мог находиться на высоте более 200 метров. Вес дрона составляет 26 килограммов, его размер три на пять метров, скорость полета примерно 70 километров в час. Поэтому он может представлять серьезную угрозу для других самолетов. К тому же горючего ему хватит примерно на 90 часов.

В свете этого для гражданских воздушных судов латвийские власти ограничили использование воздушного пространства страны на высоте до 5950 метров.

Это первый подобный инцидент в Латвии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше украинец уронил дрон на костел, за что ему грозит 5 лет тюрьмы.

Мы также рассказывали, что оказалась несостоятельной версия о подрыве военных складов в Балаклее с помощью беспилотника.







