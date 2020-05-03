За минувшие сутки в Украине заражение коронавирусом подтверждено у более чем полтысячи человек. Причем шестую часть заболевших выявили в Одесской области. Сегодня она стала лидером по заболеваемости в стране.

Данные представил в своем Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Точное количество зарегистрированных зараженных за сутки в стране - 502 человека. С ними число больных за все время эпидемии увеличилось до 11 913 человек.

Больше всего инфицированных обнаружено в Одесской области (80 человек). За этим регионом следуют Черновицкая (73 больных) и Тернопольская области (45).

Степанов также рассказал, что за прошедшую неделю Украина увеличила количество проведенных ПЦР-тестов с 700 до 7 000 за сутки. В ближайшее время этот показатель должен вырасти до 10 000.

Ранее "Страна" приводила общую статистику заболеваемости за все время эпидемии по всем областям Украины.

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