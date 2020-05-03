В Туркестанской области Казахстана подтопленными оказались четыре населенных пункта из-за того, что в соседнем Узбекистане произошел прорыв дамбы.

Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас на сегодняшний день 4 сельских населенных пункта подтоплены. Это поселок Жана Турмыс, там 46 домов, поселок Женис - 130 домов, поселок Фирдоуси - 250 домов, поселок Оргебас - 194 дома. Таким образом, 620 домов находятся в зоне подтопления", - сказал он.

По словам Калкаманова, в зоне подтопления может оказаться еще один населенный пункт.

"Сейчас мы эту информацию проверяем", - подчеркнул он.

Уточняется, что жители пострадавших населенных пунктов уже эвакуированы, а предварительный уровень ущерба составляет 404 млн тенге (текущий курс - $1/424,57 тенге).

"Управлением сельского хозяйства Туркестанской области обследуются посевные площади. У нас есть информация, что на сегодняшний день пострадало 3 600 гектаров посевных площадей в Мактааральском районе, осталось под водой. Предварительная сумма оценки ущерба - это около 404 млн тенге", - уточнил он.

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