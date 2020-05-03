На Майдане Независимости в Киеве 3 мая прошла акция протеста физических лиц предпринимателей (ФОП). Один из ее организаторов Сергей Доротич рассказал "Стране" о целях акции и требованиях представителей малого бизнеса.

По словам нашего собеседника, люди потребовали у власти, во-первых разрешить открыть бизнес (при условии соблюдения всех мер карантинной безопасности). Во-вторых, отменить налоги для бизнеса, который не мог работать в связи с ограничениями. В-третьих, в свете угрозы репрессий бизнеса из-за акций протеста, ввести мораторий на проведение контрольных мероприятий для предпринимателей до тех пор, пока не будет проведена реформа контролирующих органов.

"Цель акции донести власти ряд требований. Первое, открытие бизнеса при условии соблюдения всех мер безопасности. Второе, отмена налогов для бизнеса, который не мог работать в связи с ограничениями. Третье, соответственно после ряда акций протеста, мы понимаем, что могут быть разного рода репрессии бизнеса, поэтому требуем мораторий на проведения контрольных мероприятий для предпринимателей до тех пор, пока не будет проведена реформа контролирующих органов.

Четвертое, отмена фискализации, также отмена норм, внедренных в том числе, законами 128-129, а также 2644-2645. Внедрения фискализации - первый этап уничтожения малого бизнеса, а карантин - второй. Власти нужно сосредоточиться на внедрении простых кредитных программ, которые будут однозначные. Все те программы, которые называл президент, я имею в виду, так называемые программы "3%, 5%, 7%, 9%". Это иллюзия и профанация, потому что декларировали, что этой программой могут воспользоваться 50 000 предпринимателей, но по моей информации, воспользовались всего 400 предпринимателей, потому что условия выдачи - неадекватные и неподъемные.

Я лично пытался получить кредит. В программе были коэффициенты, понижающие оценку моего имущества, которое я должен был заложить, чтобы получить этот кредит, так же требование вернуть кредит при первом требовании банка или власти, доступ к моим помещениям не только для работников банка, но и для Кабмина, ОП для проведения разного рода пропагандистской работы. Это все замыливание глаз и профанация, которая происходит с такой наглостью, цинизмом. Когда на экранах телевизора говорят одно, а на самом деле, все иначе.

Понятно, что этот кредит получили приближенные к банкам и госструктурам. И снова президент анонсирует новую программу, которая базируется на этой старой. Читая эту программу, я и смеюсь, и плачу одновременно. Снова все неоднозначно, все в ручном режиме, выдача зависит от заинтересованности банковского работника. Это ни к чему хорошему, кроме коррупции, не приведет. Вот это вывело меня сегодня на Майдан, я настроен бороться за свои права дальше. Я не нарушаю закон и никого ни к чему не призываю", - рассказал нам

Сергей Доротич.

Ранее "Страна" публиковала фото с акции протеста ФЛП в Киеве.

Мы также писали, что представители бизнеса уже выходили на массовый протест 29 апреля, который был отмечен столкновениями с полицией.