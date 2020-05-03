Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко назвал главные угрозы для профессии во Всемирный день свободы прессы, который в мире отмечают сегодня, 3 мая.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Всемирный день свободы прессы, как отмечает Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, является поводом, "чтобы сделать паузу и выразить благодарность журналистам и медиа-профессионалам за их неоценимую работу для общего блага. Мы должны признать, что они жертвуют собой и своими семьями ради нас". Но 3 мая - это и возможность определить "врагов прессы". "Врагами" могут быть конкретные должностные лица, а могут быть и явления или негативные факторы. Все, что демонстрирует очевидную враждебность, ориентированность на ослабление журналистской профессии", - отмечает Сергей Томиленко и приводит свой антирейтинг "Враги прессы - 2020".

1. Физическая агрессия.

Профессия журналиста в Украине опасна для здоровья и жизни. Об этом могут свидетельствовать десятки и сотни моих коллег, убитых при исполнении профессиональных обязанностей. И речь не об исключительных обстоятельствах, как массовые избиения при освещении протеста на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах или ранения или плен журналистов на Донбассе.

Ежемесячно в мирной Украине бьют журналистов. В прошлом году "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который делает НСЖУ совместно с партнерскими ГО, зафиксировал 75 случаев применения силы к работникам СМИ. В 2018 году их было 86, а с начала 2020 - почти 30. И это речь идет не об угрозах и не об онлайн-оскорблениях или травле в соцсетях, а о напалениях на на журналистов с кулаками. Или даже убийствах. Журналист Вадим Комаров год назад был убит в Черкассах.

2. Системная безнаказанность

Недопустимо высокий уровень физической агрессии в Украине стал возможен из-за отсутствия прецедентов весомого наказания за преступления против журналистов. Дела или не доходят до суда, или тянутся годами, или преступники отделываются легким испугом. Ведь серьезным наказанием нельзя воспринимать штрафы в несколько сотен гривен или признания виновности с одновременным освобождением от наказания за истечением сроков давности.

В ноябре 2019 впервые за 10 лет таки состоялись специальные парламентские слушания по физической безопасности журналистов.

Фактически, это был форум пострадавших журналистов. И проведение таких слушаний, которые предыдущий парламент годами отказывался организовывать, это реальная заслуга новой Верховной Рады (правда, до сих пор это единственная заслуга ВР по поддержке журналистов и медиа).

Так же с момента слушаний руководство МВД и Национальной полиции существенно изменили подход к реагированию на сообщения о препятствовании журналистской деятельности.

Сейчас открытие производств по "журналистским" статьям Уголовного кодекса происходят оперативно. По отдельным резонансным делам, например поджог в январе этого года во Львове авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук, правоохранители отчитываются об установлении исполнителя и заказчика преступления. Но этого недостаточно, чтобы не говорить о системной безнаказанности.

3. Владимир Бородянский

Автор скандального законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность для журналистов и государственных органов цензуры, - очевидный фаворит антирейтинг "Врагов прессы".

Несмотря на то, что Бородянский отправлен в отставку, его откровенные намерения вмешательства в журналистскую деятельность, декларируя "борьбу с дезинформацией", имели длительный отрицательный эффект. И в виде критики международных организаций, и в виде тотального недоверия журналистов к информационной политике правительства и Министерства культуры. Это надо было додуматься, чтобы в стране, которая при всех президентах горячо отстаивала право свободно говорить, предлагать посылать журналистов на исправительные работы или в тюрьму!

4. Политизация темы свободы слова

Многими новыми политиками в Украине свобода слова оценивается как технология.

И защищать они хотят "свою" власть и полномочия, а не "чью-то" свободу. Как результат, в нынешнем парламенте существенно ослаблены возможности эффективной защиты прав журналистов и СМИ.

Монобольшинство сохранила в этом созыве декоративный (всего 5 народных депутатов) Комитет свободы слова, но наделила его минимальными полномочиями.

Теперь информационная политика в Верховной Раде "утонула" в глобальной гуманитарной политике. Соответственно, вместо инициатив в поддержку и развитие независимых СМИ, приоритетом избрано усиление медиарегулювання (через проект Закона "О СМИ").

Так же Комитет по гуманитарной и информационной политики не спешит заполнять вакансии в составе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Этим он показывает, что для него регулятор - это политический актив власти, а не независимый арбитр медиасферы. И сейчас, во время экономического кризиса, вызванного эпидемией, в парламенте и правительстве, в отличие от Великобритании, Испании, Канады, Литвы не воплощаются инициативы, направленные на поддержку медиа.

Частично о СМИ говорится в глобальном пакете по поддержке креативных индустрий, который подготовил председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко, но журналисты и редакторы, особенно местных СМИ, себя в этих предложениях не видят.

В стране не решается даже элементарный вопрос работы газетных киосков во время карантина (торговля прессой разрешена даже в наиболее пострадавших от коронавируса Великобритании, Италии, Испании).

В Украине никто из топ-чиновников даже не поблагодарил журналистов за ту важную работу, которую они, рискуя здоровьем, выполняют в время эпидемии. Мы же не Великобритания, где правительство относит профессию журналиста к категории "ключевых сотрудников", а Министр культуры лично пишет письма в 100 крупнейших компаний с призывом размещать рекламные бюджеты в национальных и местных медиа.

5. Безразличие

Топ-чиновники откровенно признаются, что журналисты им не нужны. Этот сигнал подхватывают чиновники на местах. Соответственно, игнорируются журналистские запросы и расследования.

Формируется отдельная реальность: журналисты и их аудитория (то есть, большинство украинцев) отдельно. И отдельно - безответственные политики. Такое безразличие чиновников ослабляет демократию в стране, ведь пресса не осуществляет действенного общественного контроля. Также и граждане недостаточно демонстрируют осознание миссии профессии журналиста и к СМИ демонстрируют исключительно потребительское отношение.

6. Экономическая нищета

В одной из беднейших стран Европы, которой является Украина, СМИ являются или дотационными, или бедными.

"Журналистика перестала быть "кормящей профессией", - так несколько месяцев назад во время дискуссии в Полтаве прокомментировал нищенский уровень зарплат в СМИ первый заместитель главного редактора газеты "Полтавский вестник" Виталий Скобельский.

Журналисты в регионах получают низкую зарплату - 4-6 тысяч гривен, распространена безработица.

7. Дезинформация

Недостоверная информация, манипуляции, поверхностная и непрофессиональная журналистика - еще один враг прессы.

Дезинформация подрывает доверие к СМИ и к журналистам и негативно влияет на общественную жизнь. Но борьбу с фейками в авторитарных странах или незрелых демократиях, таких как Украина, чиновники используют для борьбы с неудобными журналистами.

Напомним, в Харькове неизвестные избили журналиста Никиту Кныша из-за того, что тот пожаловался полицейским на нарушение карантина. Злоумышленники также украли его сумку с ноутбуком и личными вещами.