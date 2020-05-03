Во время мониторинга сети интернет полиция Киева увидела видео неправомерных действий в отношении ромов. Следствие устанавливает причастных к этому происшествию.

Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В Голосеевском районе Киева, на улице Саперно-Слободской, неизвестные сожгли палатку ромов, а ее обитателей избили. Инцидент попал на видео. Это происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления столичной полиции.

Правоохранители уже пообщались с автором публикации видео. Сейчас полицейские устанавливают пострадавших. К работе подключились как автор публикации, так и волонтеры.

На основании собранных данных следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединены с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы от двух до пяти лет.

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