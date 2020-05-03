Российские пограничники в аннексированном Крыму задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно попасть на полуостров без документов. Мужчину арестовали и открыли на него уголовное дело.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ.

Задержанным оказался житель Черновицкой области 1978 года рождения. Он следовал на полуостров пешком с территории, подконтрольной Украине, документов при себе он не имел.

Во время опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым "в поисках лучших условий для жизни". До линии разграничения он добрался попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска "Каланчак" он беспрепятственно обошел в темное время суток.

Черновчанин стал фигурантом дела по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

В феврале "Страна" сообщала о задержании в Крыму участника украинского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана.

Мы также писали, что 15 апреля ФСБ заявила о задержании на полуострове агентурной группы Минобороны Украины.