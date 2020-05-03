В Соединенных Штатах открыли гольф-клубы, которые принадлежат президенту страны Дональду Трампу. Возобновили работу учреждения сразу в нескольких штатах.

Об этом сообщает CNN.

"Сейчас открыты несколько площадок для гольфа компании Trump Organization, которые раньше были закрыты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гольф-клубы возобновили работу в Майами, Вест Палм Бич, Бедминстере, Вашингтоне и Потомак Фолси. При этом посетители клубов должны обязательно носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Trump Organization до начала президентства Трампа была его основным бизнесом в сфере управления недвижимостью. Компания включает небоскребы, гостиницы, курортные комплексы, гольф-клубы и тому подобное.

Напомним, Дональд Трамп рассказал, что видел доказательства о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя несмотря на то, что Офис директора Нацразведки США в тот же день опроверг искусственное происхождение коронавируса.