Японское правительство планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации, введенный 16 апреля, до конца мая. Официальное решение по этому вопросу будет принято в понедельник, 4 мая.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Изначально режим ЧС вводился до 6 мая. Однако в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что правительство намерено сохранить действие режима в течение еще примерно одного месяца, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В пятницу совет экспертов при правительстве доложил, что число новых случаев инфицирования показывает тенденцию к снижению. Но при этом члены совета отметили, что цель сократить физические контакты между людьми на 80% пока не достигнута.

Точный срок продления действия режима чрезвычайной ситуации будет зависеть от изменения числа случаев коронавирусной инфекции и ситуации в системе здравоохранения в каждом из регионов страны.

В понедельник правительство также обсудит, в какой степени будут ослабляться ограничения для жителей, компаний и учебных заведений в регионах, где число новых случаев инфицирования относительно мало.

Как сообщала "Страна", о введении режима ЧС в Японии заговорили 6 апреля.

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