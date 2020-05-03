Власти Японии хотят продлить режим чрезвычайной ситуации до конца мая
Японское правительство планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации, введенный 16 апреля, до конца мая. Официальное решение по этому вопросу будет принято в понедельник, 4 мая.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Изначально режим ЧС вводился до 6 мая. Однако в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что правительство намерено сохранить действие режима в течение еще примерно одного месяца, чтобы сдержать распространение коронавируса.
В пятницу совет экспертов при правительстве доложил, что число новых случаев инфицирования показывает тенденцию к снижению. Но при этом члены совета отметили, что цель сократить физические контакты между людьми на 80% пока не достигнута.
Точный срок продления действия режима чрезвычайной ситуации будет зависеть от изменения числа случаев коронавирусной инфекции и ситуации в системе здравоохранения в каждом из регионов страны.
В понедельник правительство также обсудит, в какой степени будут ослабляться ограничения для жителей, компаний и учебных заведений в регионах, где число новых случаев инфицирования относительно мало.
Как сообщала "Страна", о введении режима ЧС в Японии заговорили 6 апреля.
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