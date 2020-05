Холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому инвестору-миллиардеру Уоррену Баффету, продал все свои акции четырех авиакомпаний США. Это компании Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines Holdings Inc.

О продаже сообщает агентство Bloomberg.

По словам миллиардера, продажа акций составила в апреле большую часть продаж активов компании, которые в общей сложности затянули на 6,5 миллиардов долларов.

Во время своей ежегодной встречи в прямом эфире Баффет объяснил, почему избавился от авиакомпаний. Он считает, что этот бизнес существенно изменился из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

"Мир изменился для авиакомпаний, и я желаю им всего хорошего", - сказал Баффет.

Он добавил, что потерял деньги на инвестициях в авиацию, назвав их ошибкой.

У Баффета давно были сложные отношения с авиационной отраслью. После хлопотных инвестиций в USAir он шутил, что объявит себя "зависимым от авиации", если у него когда-нибудь появится желание снова вкладываться в авиакомпании.

Однако в 2016 году Berkshire снова инвестировала в отрасль. К концу 2019 года вливания составили почти 10 миллиардов долларов. Но теперь он снова сократил эти инвестиции.

Баффет признался, что будущее не ясно для него.

