Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции сообщает, что по состоянию на вечер субботы, 2 мая, от коронавируса за сутки скончались 166 человек. Это самый низкий показатель за последние пять недель.

Об этом сообщает DW.

Так, чиновники фиксируют уменьшение числа госпитализированных французов, которые подхватили коронавирус. Также снизилось количество людей, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Сейчас во Франции количество зараженных коронавирусом составляет 25 827 человек. В реанимации находится 3 827 французов. Умерли от болезни 24 760 больных. В связи с этим власти намерены ослабить карантин уже 11 мая.

Напомним, министр здравоохранения Франции Оливье Веран порекомендовал жителям страны не бронировать билеты и отели для летнего отдыха. По его мнению, коронавирус не уйдет в летний отпуск.

Ранее "Страна" сообщала, что после 11 мая власти Франции планируют разрешить гражданам свободно перемещаться без специального разрешения, как это происходит сейчас.