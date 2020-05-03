"Мини-отели заполнены почти все". Глава аннексированного Крыма пожаловался на туристов, которые приехали несмотря на коронавирус
"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса на полуостров едут туристы из разных регионов РФ. Их принимают незарегистрированные мини-отели на побережье.
Как сообщает Рен ТВ, об этом Аксенов сказал на заседании оперативного штаба по противодействию Covid-19.
Он отметил, что особенно много желающих отдохнуть в Черноморском, Сакском и Ленинском районах.
"В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах, мне сейчас звонят - заполнены почти все", - сказал Аксенов.
Он пригрозил массовыми проверками прибрежных мини-отелей в ближайшее время. А также призвал людей не гнаться за заработком, так как это может привести к вспышке инфицирования из-за завоза вируса из других регионов.
В Крыму до 11 мая был продлен срок обязательной самоизоляции. С 1 мая все пребывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности, обязаны отправляться на 14-дневный карантин в обсерваторы.
Как писала "Страна", Аксенов 20 апреля уже призывал россиян не приезжать в Крым.