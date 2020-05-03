"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса на полуостров едут туристы из разных регионов РФ. Их принимают незарегистрированные мини-отели на побережье.

Как сообщает Рен ТВ, об этом Аксенов сказал на заседании оперативного штаба по противодействию Covid-19.

Он отметил, что особенно много желающих отдохнуть в Черноморском, Сакском и Ленинском районах.

"В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах, мне сейчас звонят - заполнены почти все", - сказал Аксенов.

Он пригрозил массовыми проверками прибрежных мини-отелей в ближайшее время. А также призвал людей не гнаться за заработком, так как это может привести к вспышке инфицирования из-за завоза вируса из других регионов.

В Крыму до 11 мая был продлен срок обязательной самоизоляции. С 1 мая все пребывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности, обязаны отправляться на 14-дневный карантин в обсерваторы.

Как писала "Страна", Аксенов 20 апреля уже призывал россиян не приезжать в Крым.