В селе Познань в Рокитновском районе Ровенской области ограничили выезд из-за вспышки коронавируса в регионе. На блокпосте дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

При въезде в село проводят температурный скрининг граждан и дезинфекцию транспорта. Кроме того, ввели ограничение на передвижение: блокпост работает с 08:00 до 20:00.

На данный момент известно, что в селе количество зараженных коронавирусом составляет шесть человек. Общее число зараженных в регионе составляет 733 человека. За сутки тут обнаружили 39 больных.

Село в Ровенской области "закрыли" из-за коронавируса. Фото: rv.gov.ua

Напомним, глава Ровенского областного центра общественного здоровья Елена Гандзюк заявила, что резко увеличивающееся количество заболевших коронавирусом в Украине связано не с быстрым распространением болезни, а с появлением качественных тестов на Covid-19.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. В Киеве за сутки болезнь подтвердили у 17 человек.