На майдане Независимости прошли протесты ФОПовцев против карантина. Фото
В Киеве на Майдане Независимости, 3 мая, прошли одиночные протесты физических лиц предпринимателей (ФОП) за права, гарантированные Конституцией. Несколько десятков людей выступали против карантина, за право на труд и равные возможности предпринимательства.
Об акции протеста написал в Facebook один из ее участников, общественный деятель Сергей Доротич.
Протестующие вышли на площадь с самодельными плакатами, на которых были написаны разные лозунги: "Отмените убийственную фискализацию", "Малый бизнес на карантине", "Имею право на труд", "Защитим вместе упрощенную систему налогообложения".
Предприниматели старались соблюдать карантинные ограничения: на всех были надеты средства индивидуальной защиты, они соблюдали безопасную дистанцию.
Накануне акции Доротич публиковал требования. выдвигаемые ФЛП:
- Срочно снять ограничения и запустить весь бизнес страны при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
- На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
- Ввести мораторий на проверки бизнеса до проведения реформы контролирующих органов.
- Срочно отменить убийственную фискализацию для микропредпринимательства и криминальный кэшбэк.
- Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.
Напомним, представители бизнеса уже выходили на протест 29 апреля.
Как писала "Страна", Украина не единственная, чьи жители не довольны карантином. Люди протестуют против ограничений в Европе и США.