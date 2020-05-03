В Киеве на Майдане Независимости, 3 мая, прошли одиночные протесты физических лиц предпринимателей (ФОП) за права, гарантированные Конституцией. Несколько десятков людей выступали против карантина, за право на труд и равные возможности предпринимательства.

Об акции протеста написал в Facebook один из ее участников, общественный деятель Сергей Доротич.

Протестующие вышли на площадь с самодельными плакатами, на которых были написаны разные лозунги: "Отмените убийственную фискализацию", "Малый бизнес на карантине", "Имею право на труд", "Защитим вместе упрощенную систему налогообложения".

Предприниматели старались соблюдать карантинные ограничения: на всех были надеты средства индивидуальной защиты, они соблюдали безопасную дистанцию.

Накануне акции Доротич публиковал требования. выдвигаемые ФЛП:

Срочно снять ограничения и запустить весь бизнес страны при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина. Ввести мораторий на проверки бизнеса до проведения реформы контролирующих органов. Срочно отменить убийственную фискализацию для микропредпринимательства и криминальный кэшбэк. Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.

Напомним, представители бизнеса уже выходили на протест 29 апреля.

Как писала "Страна", Украина не единственная, чьи жители не довольны карантином. Люди протестуют против ограничений в Европе и США.