3 мая предприниматели протестуют на Майдане, соблюдая дистанцию. Фото: Facebook

В Киеве на Майдане Независимости, 3 мая, прошли одиночные протесты физических лиц предпринимателей (ФОП) за права, гарантированные Конституцией. Несколько десятков людей выступали против карантина, за право на труд и равные возможности предпринимательства.

Об акции протеста написал в Facebook один из ее участников, общественный деятель Сергей Доротич. 

Протестующие вышли на площадь с самодельными плакатами, на которых были написаны разные лозунги: "Отмените убийственную фискализацию", "Малый бизнес на карантине", "Имею право на труд", "Защитим вместе упрощенную систему налогообложения".

Плакаты участников акции ФОП 3 маяСМИ и участники протеста на Майдане 3 маяСергей Доротич на Майдане 3 мая

Предприниматели старались соблюдать карантинные ограничения: на всех были надеты средства индивидуальной защиты, они соблюдали безопасную дистанцию.

Акция ФОП на Майдане 3 мая Facebook Сергея Доротича

Накануне акции Доротич публиковал требования. выдвигаемые ФЛП:

  1. Срочно снять ограничения и запустить весь бизнес страны при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
  2. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
  3. Ввести мораторий на проверки бизнеса до проведения реформы контролирующих органов.
  4. Срочно отменить убийственную фискализацию для микропредпринимательства и криминальный кэшбэк.
  5. Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.

Напомним, представители бизнеса уже выходили на протест 29 апреля.

Как писала "Страна", Украина не единственная, чьи жители не довольны карантином. Люди протестуют против ограничений в Европе и США.

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