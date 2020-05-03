В министерстве здравоохранения Украины утверждают, что употребление алкоголя не уменьшает риск заражения коронавирусом.

Об том сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, чиновники утверждают, что "безопасной дозы алкоголя не существуют", а его употребление вредно для организма. Также украинцам напомнили, что 70% умерших от коронавируса имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

"В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных Covid-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых случаях - сочетание этих болезней. Пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции Covid-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и ежедневная гигиена", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, доктор Евгений Комаровский записал новый блог, в котором ответил на популярные вопросы о коронавирусе. По его словам, убить вирус вдыхая пары спирта из самогонного аппарата нельзя.

Также "Страна" писала, что в Украине за время карантина не очень увеличилось количество продаваемого алкоголя, но немного изменились предпочтения покупателей. Так, на несколько процентов выросли продажи крепкого алкоголя, а продажи украинского вина, игристого и вермутов немного просели.