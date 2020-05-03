В Киевской области работники полиции задержали псевдоминера родом из России. 44-летний мужчина заявлял, что подорвет абсолютно все в селе Вишенки Бориспольского района.

Об этом в Facebook сообщила Нацполиция Киевской области.

Мужчина позвонил на номер 102 и сказал, что в селе Вишенки он заминировал всё гранатами и в ближайшее время произойдет взрыв.

По указанному им адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи, однако информация не подтвердилась.

Через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера" в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин России. Сейчас 44-летний нарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Гражданин признался, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок он объяснить не смог, но сказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил позвонить на 102.

При проведении обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон, с которого был сделан звонок на линию 102. Также правоохранители выяснили, что в 2016 году мужчина совершил аналогичное преступление: сообщил о якобы заминировании базы отдыха в селе Коблево Николаевской области.

Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. О задержании гражданина Российской Федерации поставлены в известность посольство и МИД.

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