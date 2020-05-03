Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти не будут отменять парад 9 мая в честь Дня Победы. Он мотивировал это тем, что мероприятие имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение.

Как сообщает "БелТА", тему парада глава государства затронул на воскресном совещании, посвященном мероприятиям ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - сказал Лукашенко.

При этом он предупредил организаторов праздника, что в случае принятия его предложения "никого тащить на мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих: тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть ветераны вооруженных сил СССР.

"Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики: стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые", - сказал президент.

Он добавил, что на парад могли бы приехать и иностранные гости.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - отметил Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, если его организовать как положено.

Ранее "Страна" приводила заявление Лукашенко о том, что Беларуси удается сдерживать эпидемию коронавируса.

Между тем в Москве парад 9 мая перенесли.