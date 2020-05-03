В Кривом Роге Днепропетровской области задержан криминальный авторитет из Армении Корюн Манукян, известный под прозвищами Дед и Черный.

Об этом сообщает в Facebook Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Задержание произошло 2 мая около 11:00 на выезде из Кривого Рога.

Накануне полиции удалось установить местонахождение Манукяна и автомобиль, на котором он мог передвигаться. На выезде из города оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области остановили автомобиль Mercedes, в котором находился Дед и двое его охранников.

Вторично задержанный Дед. Фото: Facebook/ DSI.police.ukraine

Правоохранители устанавливают круг лиц, которые организовали побег авторитета и помогали ему скрываться от полицейских.

Как сообщала "Страна", 28 апреля криминального авторитета задержали на Закарпатье. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины он вернулся в нашу страну и планировал взять регион под криминальный контроль.

После задержания Деда доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. При выходе из здания суда задержанный сбежал на такси.