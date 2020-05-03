В Днепропетровской области поймали сбежавшего из суда криминального авторитета Деда. Фото: Facebook/ DSI.police.ukraine

В Кривом Роге Днепропетровской области задержан криминальный авторитет из Армении Корюн Манукян, известный под прозвищами Дед и Черный.

Об этом сообщает в Facebook Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Задержание произошло 2 мая около 11:00 на выезде из Кривого Рога.

Накануне полиции удалось установить местонахождение Манукяна и автомобиль, на котором он мог передвигаться. На выезде из города оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области остановили автомобиль Mercedes, в котором находился Дед и двое его охранников.

Задержанный авторитет Дед

 

Вторично задержанный Дед. Фото: Facebook/ DSI.police.ukraine 

Правоохранители устанавливают круг лиц, которые организовали побег авторитета и помогали ему скрываться от полицейских.

Скриншот из Facebook Департамента стратегических расследований

Как сообщала "Страна", 28 апреля криминального авторитета задержали на Закарпатье. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины он вернулся в нашу страну и планировал взять регион под криминальный контроль.

После задержания Деда доставили в Вознесенский райсуд Николаевской области. При выходе из здания суда задержанный сбежал на такси.

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