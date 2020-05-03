В воскресенье, 3 мая, правительство России отменило постановление, которое запрещало вывоз ряда средств индивидуальной защиты, среди которых есть и медицинские маски. Оно было введено из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

"Признать утратившими силу: постановление правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 223 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме медицинских масок, в средства индивидуальной защиты также входили одноразовые комбинезоны химической защиты, многоразовые противочумные костюмы, хирургические перчатки, вата, бинты, бахилы, дыхательное оборудование.

Напомним, в России за минувшие сутки подтверждены 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. При этом у 50,3% заболевших (у 5 345 человек) болезнь протекает без клинических проявлений.

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