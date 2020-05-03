В Латвии потеряли беспилотный летальный аппарат размером 5,5 м на 3,5 м и не могут его найти. Представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев утверждает, что дрон не пересекал границу.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, система управления дроном отключилась в субботу, 2 мая, во время его полета. Причины до сих пор остаются неизвестными. В тот момент дрон находился на высоте свыше 200 метров. Сейчас дрон хаотично носится в небе Латвии.

В связи с этим гражданская авиация распространила предупреждение о возможном неуправляемом дроне. Последняя точка его маршрута находится в окрестностях Бауски и Адажи.

Вес пропавшего дрона составляет 26 кг, а скорость его полета около 70 км/час. Предполагается, что горючего ему хватит примерно на 90 км. На данный момент неизвестно, по какой причине управление дрона было потеряно.

Напомним, в субботу, 2 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил противник скинул на бойцов ВСУ гранатометный снаряд ВОГ-17 при помощи беспилотника.

Также "Страна" писала, что в "ДНР" заявили о гибели под обстрелом 26-летней девушки и ранении 60-летнего мужчины в Горловке. Беспилотник сбросил мины на поселок Широкая Балка. От полученных ранений девушка умерла по дороге в больницу.