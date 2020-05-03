Бацька заявил, что Беларуси по силам сдержать коронавирус
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране удается сдерживать уровень заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что лично контролирует лечение пневмонии в стране.
Как передает "БелТА", это заявление глава государства сделал 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в Беларуси.
"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - сказал Лукашенко.
По его словам, количество пациентов с пневмонией в белорусских больницах "чуть-чуть" подросло. Поэтому лечение пневмонии становится приоритетом белорусской системы здравоохранения.
"Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы", - заверил президент.
Затем он образно сравнил ситуацию с лечением Covid-19 с обстановкой на фронте в Великую Отечественную войну. Он сказал, что армия 1941 года и армия 1945-го - это две разные армии. Так же и система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения инфицированных коронавирусом.
Как сообщала "Страна" в Беларуси число заболевших подбирается к 16 тысячам.
Также мы рассказывали, что Лукашенко еще ни разу не проверялся на новый вирус.