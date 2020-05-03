Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране удается сдерживать уровень заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что лично контролирует лечение пневмонии в стране.

Как передает "БелТА", это заявление глава государства сделал 3 мая на совещании об эпидемиологической ситуации в Беларуси.

"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - сказал Лукашенко.

По его словам, количество пациентов с пневмонией в белорусских больницах "чуть-чуть" подросло. Поэтому лечение пневмонии становится приоритетом белорусской системы здравоохранения.

"Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы", - заверил президент.

Затем он образно сравнил ситуацию с лечением Covid-19 с обстановкой на фронте в Великую Отечественную войну. Он сказал, что армия 1941 года и армия 1945-го - это две разные армии. Так же и система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения инфицированных коронавирусом.

Как сообщала "Страна" в Беларуси число заболевших подбирается к 16 тысячам.

Также мы рассказывали, что Лукашенко еще ни разу не проверялся на новый вирус.