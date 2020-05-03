В воскресенье, 3 мая, количество зараженных коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось на четыре человека. Общее число больных достигло 49 военных.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины сообщило об этом в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные (Харьковская область - 3 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общее число зараженных достигло 49 человек. Выздоровели от болезни 30 бойцов, умерли два человека. На изоляции находятся 295 бойцов ВСУ.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине зафиксировано уже 11 913 случаев заражения коронавирусом Covid-19. В Киеве за сутки болезнь подтвердили у 17 человек.